Romanelli acompanha transmissão de cargo na Uenp/Jacarezinho

Confira agenda do parlamentar neste fim de semana

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) acompanha nesta sexta-feira, 22, em Jacarezinho a transmissão de cargo da reitoria da Uenp (Universidade Estadual do Norte do Paraná), da professora Fátima Padoan ao novo reitor, professor Fábio Antônio Néia Martini. A posse do novo reitor da Uenp faz parte do plano de trabalho que começa nesta quinta-feira, 21, e segue até domingo, 24, com agendas em Carambeí, Cornélio Procópio, Siqueira Campos, Jacarezinho, Curitiba e Ventania.

Na quinta, Romanelli se reuniu com a prefeita Elisângela Pedroso (PSB) e vereadores que mostraram ao deputado a área e detalhes do projeto da instalação da fábrica de garrafas da Ambev em Carambeí. Um investimento de R$ 870 milhões que vai criar cinco mil empregos com a execução das obras.

Depois, o Primeir0 secretário da Alep se encontrou com moradores da cidade e região.

Nesta sexta-feira, 22, a partir das 7h30, o parlamentar será entrevistado pela imprensa e às 11h, conversa com trabalhadores e diretores da Protork – a maior fábrica de motopeças da América Latina – em Siqueira Campos. Às 12h, o deputado será recebido por lideranças da cidade.

Às 17 horas, Romanelli, Doutor Honoris Causa da Uenp, participa da transmissão do cargo da reitora Fátima Padoan para o reitor Fábio Néia, que vai administrar a universidade por quatro anos.

No sábado, 23, Romanelli tem encontros pela manhã e à tarde com moradores dos bairros de e no domingo, 24,às 11h30, participa da 2ª Festa do Caminhoneiro de Ventania.