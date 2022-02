Quase definida a extensão da UENP em Santo Antônio da Platina

Encontro avançou tratativas para abrir curso de Fruticultura

Alexandre Levatti, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Santo Antônio da Platina, e André Teodoro, assessor parlamentar do Primeiro secretário da Alep(Assembleia Legislativa), Luiz Cláudio Romanelli, se reuniram na manhã desta segunda-feira, dia 14, com Aldo Nelson Bona, superintendente geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, em Curitiba (foto).

O objetivo foi verificar como estavam os trâmites da aguardada liberação do curso de Graduação de Tecnólogo em Fruticultura, extensão da UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná), campus de Jacarezinho.

De acordo com Bona, o curso foi aprovado pelo Conselho Universitário da UENP e é aguardado somente o parecer da Casa Civil, “uma excelente notícia”, comemorou Levatti, “pois temos a estrutura praticamente pronta para viabilizar esse benefício e, se concretizada, será atendida uma demanda há muitos anos esperada”, adicionou.

O deputado Romanelli também está satisfeito até porque é o principal entusiasta dessa reivindicação, ” se conseguirmos enfim esse primeiro curso, será relativamente mais fácil conquistar outros; estamos trabalhando e agora as tratativas tendem a evoluir porque o secretário da Casa Civil, João Carlos Ortega, conhece nossa realidade e é sensível a esse tema”, assinalou o parlamentar.

O prefeito Professor Zezão também recebeu a notícia de forma animada, “a área a ser destinada já está certa, no antigo Colégio Agrícola, e a Casa Civil é a Pasta da Política, ou seja, teremos apoio integral em função do nosso excelente relacionamento com todos da equipe do governador Carlos Massa Ratinho Junior”, assinalou, otimista.

No Norte Pioneiro, a fruticultura é muito forte, tendo o morango em Jaboti, goiaba em Carlópolis, uva em Bandeirantes, abacaxi em Ribeirão Claro, entre outras.