PSB lança concurso de redação sobre políticas públicas

Os três primeiros colocados serão premiados com dinheiro

O PSB, através da Fundação João Mangabeira, abriu concurso de redação com o tema “teses da autorreforma” e prêmios de R$ 15 mil, R$ 12 mil e R$ 8 mil aos três primeiros colocados.

O partido busca propostas de políticas públicas nas áreas de educação, saúde, ciência, tecnologia e meio ambiente.

As inscrições estão abertas até 7 de dezembro para estudantes de 16 a 30 anos do ensino médio à pós-graduação. Os critérios de avaliação das redações serão os mesmos utilizados pelo Enem. Os 81 melhores trabalhos – três de cada estado – vão para as finais.

Mais informações: autorreformapsb.com.br/concurso