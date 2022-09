Prefeitura: exames oftalmológicos à alunos municipais

Iniciativa atende 400 alunos mas logo chegará em todas escolas

Um projeto da prefeitura de Jacarezinho vai proporcionar a realização de exames oftalmológicos a alunos da rede municipal de ensino. O objetivo da iniciativa é diagnosticar eventuais problemas de visão e, nestes casos, garantir o tratamento adequado.

Inicialmente o projeto beneficiará cerca de 400 alunos do 5º Ano, mas logo será ampliado para toda a rede municipal de ensino – onde estudam cerca de 2 mil alunos. Os casos onde existam necessidade de tratamento oftalmológico serão prontamente encaminhados para o Cisnorpi (Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro).

A iniciativa é fruto de um trabalho conjunto entre secretaria municipal de Educação e secretaria municipal de Saúde, além de receber emenda impositiva da vereadora Luciane Alves para ser viabilizada.

De acordo com o prefeito Marcelo Palhares, o projeto é um reflexo da preocupação da gestão com o bem estar dos alunos da rede municipal.

“Temos avanços históricos na rede municipal de ensino, com um grande programa de reforma ou ampliação de todas escolas do município e distribuição de uniformes escolares, entre tantas outras ações. Agora mais um projeto que mostra a preocupação que temos com nossos alunos. Sabemos que um problema de visão não diagnosticado pode prejudicar e muito a vida escolar de uma criança, então vamos atuar para que nenhum aluno nosso sofra com isso”.

QUALIDADE– Para a vice-prefeita e secretária municipal de Educação, Patrícia Martoni, o trabalho é mais um no intuito de melhorar a qualidade do aprendizado. “Desde o começo da gestão o desafio é sempre em promover um ensino de qualidade aliado com as melhores condições oferecidas aos alunos. E esse é mais um projeto que vem reforçar todo esse contexto”, pontua.

A vereadora Luciane Alves destaca o caráter humanitário que vem sendo uma das principais marcas da atual gestão municipal. “Um dos compromissos da nossa gestão é cuidar das nossas crianças e é isso que estamos fazendo com mais este projeto em favor das crianças e das pessoas que precisam de atenção do poder público”.

Os primeiros atendimentos oftalmológicos deverão acontecer entre os dias 12 a 17 deste mês, devendo se estender por seguidas avaliações até o final do ano.

LEGENDA: Equipe de governo define cronograma do projeto