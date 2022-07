Saúde: Prefeitura de Jacarezinho implanta Centro de Pediatria 

Novo espaço concentrará os atendimentos

O atendimento de atenção básica em saúde para crianças de Jacarezinho dará um novo salto de qualidade nos próximos dias. Isso porque a secretaria municipal de Saúde prepara a inauguração do Centro Municipal de Pediatria (foto).

O novo espaço centralizará os atendimentos pediátricos do município, oferecendo mais qualidade e agilidade em consultas, diagnósticos e eventuais encaminhamentos das crianças moradoras de Jacarezinho.

A expectativa é que em algumas semanas aconteça a inauguração, com a devida divulgação de maiores detalhes do funcionamento do novo centro.

O prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, comemora um novo avanço no atendimento de saúde pública. “Temos tido grandes avanços, inclusive com a implantação dos atendimentos pediátricos nos postos, mas com o Centro Municipal de Pediatria teremos um serviço ainda melhor, em um espaço preparado especialmente para essa especialidade”, destaca.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, João Luccas Thabet Venturine, a tendência é que, a partir da implantação do centro, outros serviços de pediatria passem a ser desenvolvidos. “Com o Centro em funcionamento vamos buscar mais recursos para que o espaço ofereça cada vez mais serviços e facilidades aos pacientes e seus familiares. Mais uma ideia do prefeito Marcelo que vem para aprimorar a saúde pública de Jacarezinho”, avalia.