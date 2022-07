Prefeitura de Ibaiti oferece curso gratuito

Com apoio da secretaria de Assistência Social

A Unidade Móvel do Senai com a Prefeitura de Ibaiti, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, está promovendo o Curso de Eletricidade Predial e Eletricidade Industrial.

Os cursos são gratuitos.

“A parceria da Prefeitura de Ibaiti com o Senai visa a geração de empregos e qualificação de profissionais para o mercado de trabalho. Agradecemos a equipe do Senai, a nossa Secretaria de Assistência Social e os ibaitienses que estão participando dos cursos”, disse o chefe do executivo, Antonely Carvalho.