Prefeitura conclui projeto “Bem Estar Animal e Guarda Responsável”

Com alunos da rede municipal platinense de ensino

A prefeitura de Santo Antônio da Platina através da Secretaria Municipal de Saúde concluiu neste mês o projeto “Bem Estar Animal e Guarda Responsável”, realizado nas escolas municipais Ophélia Nascimento e Vilma Longo.

Durante dois meses os alunos, professores e demais servidores das escolas, receberam visitas e orientações de médicos veterinários e voluntários da ONG Mundo Cão, que explicaram assuntos como a importância dos cuidados com os animais, vacinação e castração. Além disso, os alunos também puderam conhecer alguns dos animais resgatados pela ONG.

Aos alunos da Educação Infantil e do 1º ano do Ensino Fundamental, as informações foram repassadas de forma lúdica, em parceria realizada com a turma de Formação de Docentes do Colégio Estadual Rio Branco, através de teatro e música, onde houve efetiva participação das crianças.

Os alunos do quinto ano das escolas contempladas participaram de um concurso de redação relacionado ao tema Bem Estar Animal, e os alunos premiados foram:

Ana Gabriela Lippe de Paula (5º A) e Ana Júlia da Silva Henrique (5º B), da Escola Municipal Ophélia Nascimento; e Livia Candido Cudik (5º A), Rafaela de Fátima Ferreira Batistute (5º B), e Vitor Samuel Dimas (5º C), da Escola Municipal Vilma Longo.

Os vencedores receberam um kit de materiais escolares, composto por estojo, cadernos, lápis e canetas entre outros itens doados pela Comissão de Direito Animal da OAB – Subseção Santo Antônio da Platina.

Cerca 650 alunos foram contemplados com o projeto, que foi encerrado com a apresentação de um curta-metragem relacionado ao assunto e uma apresentação do Canil do 2º Batalhão da Polícia Militar, onde os policiais mostraram aos alunos o trabalho realizado pela equipe, juntamente com seus cães treinados.