Prefeitura adquire mesa digital à Educação Especial

A Prefeitura de Santo Antônio da Platina através da Secretaria Municipal de Educação adquiriu para a Educação Especial novos equipamentos chamados PlayTables, uma plataforma de jogos e aplicativos baseada numa mesa interativa e multidisciplinar, onde as crianças brincam, jogam, exploram, experimentam, se expressam e convivem juntas.

As Salas de Recursos, Classes Especiais e CAE (Centro de Atendimento Especializado) receberam a mesa digital que possui diversos conteúdos educativos, livros digitais e clipes musicais baseados na Ludopedagogia, que permitem a realização de mais de 700 atividades pedagógicas alinhadas com a BNCC – Base Nacional Comum Curricular.

“A PlayTable é ideal para a Educação Especial porque conta com jogos alicerçados na fonoaudiologia e em metodologias específicas para crianças com TDAH, TDA, Autismo, Síndrome de Down, entre outros. As aulas e as intervenções psicopedagógicas se tornarão mais prazerosas e significativas para as crianças”, explicou a secretária de Educação Adriane Cavatoni Vicário.