Prefeito Zezão reinaugura escola em Santo Antônio da Platina

Com reforma e ampliação, escola terá capacidade para atender até 200 alunos da rede municipal

A Escola Municipal Professora Ivonice Aparecida de Souza, no distrito do Monte Real, foi reinaugurada na manhã desta quinta-feira, 03, pelo prefeito de Santo Antônio da Platina, José da Silva Coelho Neto.

O prédio possui mais de 700 metros quadrados e tem capacidade para atender até 200 alunos. A obra teve investimento de R$ 772 mil e foi realizada totalmente com recursos próprios do município.

“Tive o privilégio de trabalhar como professor no Monte Real por vários anos e fico muito orgulhoso de trazer um investimento tão importante para os alunos daqui. Tínhamos uma escola em condições precárias e hoje entregamos um prédio novo. Estou extremamente feliz em cumprir essa missão de melhorar a educação, que considero obrigação da administração municipal. Agradeço a todas as pessoas que de qualquer forma contribuíram para esta inauguração”, declarou o prefeito Zezão.

Além das salas de aula, o prédio inaugurado possui sala de informática, sala de recurso multifuncional, banheiros adaptados e Classe Especial. Já na próxima semana, 110 alunos que já estão matriculados irão estudar no prédio novo distribuídos em sete turmas do primeiro ao quinto ano. “A escola era um prédio bem antigo, com estrutura comprometida e realizámos uma série de adaptações para atender os alunos. Com a reforma e ampliação podemos proporcionar um atendimento melhor para as crianças desta região.” explicou a Secretária Municipal de Educação Adriane Cavatoni Vicário.

A escola tem como diretora Silvana de Oliveira e conta atualmente com 16 servidores.

A cerimônia de reinauguração contou com as bênçãos do padre José Antônio e da representante do Conselho de Pastores, a pastora Silvia Helena e o capitão Marciano Corsini. Estiveram presentes também vereadores, além de secretários, diretores municipais e pais de alunos moradores do Monte Real.

História

A Escola Municipal Professora Ivonice Aparecida de Souza é remanescente da Escola Isolada Osso de Porco do Distrito de Monte Real, de acordo com alguns livros de chamada encontrados no arquivo da escola com data de 1940. Em 1945 a escola passou a chamar-se Grupo Escolar de Monte Real mas o primeiro ato oficial documentado via decreto só foi feito em 1973, quando a escola rural passou a chamar-se Casa Escolar de Monte Real.

Em 1992 a escola foi então autorizada a funcionar conforme a legislação vigente e mantida pela prefeitura municipal, vindo a ganhar prédio próprio em 2001 com atendimento a crianças da Educação Infantil e Ensino Fundamental contabilizando um corpo escolar de centenas de alunos todos os anos.