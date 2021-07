Prefeito inicia aula presencial no Centro de Tecnologia

Centro de Desenvolvimento e Inovação é sediado na Vila Ribeiro

Iniciaram nesta semana as primeiras aulas presenciais no Centro de Desenvolvimento Tecnologia e Inovação (CDTI) em Santo Antônio da Platina. A aula inaugural foi do curso de Gestão de Contas a Pagar e Receber, ministrado pelo Senac(Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial).

Com aulas gratuitas, o curso é voltado para interessados em trabalhar na área de comércio e indústria e conta com aproximadamente 20 alunos. A aula inaugural abriu o calendário de cursos no CDTI que tem a previsão de iniciar outros seis cursos, ainda este ano.

A instituição tem 1240 metros quadrados e será referência no Norte Pioneiro, agregando valor à cidade, a qual já é polo comercial. Por isso, espera-se que ele traga novas oportunidades e empregos para a população, além de fomentar o empreendedorismo e a pesquisa.

“Fiz questão de participar desta aula pois após um ano e três meses podemos inaugurar de forma efetiva o CDTI. A administração municipal conseguiu transformar esse prédio e hoje oferecemos essa infraestrutura para vocês se formarem. Inclusão é isso, é oferecer ensino de qualidade.”, declarou o prefeito José da Silva Coelho Neto.

Com prédio totalmente reformado e mais de 1,5 metros quadrados, o Centro de Desenvolvimento que substituiu a antiga “Guarda Mirim”(Escola de Formação Duque de Caxias) abrigará também outras atividades de treinamento e capacitação de pessoas, pesquisa em inovação, desenvolvimento de tecnologia e a implantação de incubadoras de empresas.

A aula inaugural contou com a presença , do consultor do Sebrae/PR Odemir Capello e dos secretários da administração municipal e do gerente executivo do Senac Antenor de Matos Pinheiro.