Prefeito de Ibaiti realiza doação de japonas para escolas

Nesta quarta-feira (18) Prefeito Dr. Antonely Carvalho, com o vice Ulisses Mingote, o presidente da Câmara Municipal José Oscar Belão e os vereadores da 18ª Legislatura, com a secretária Municipal de Educação, Tânia Fadel e o chefe da Divisão de Tecnologia da Secretaria de Educação, Sadraque da Silva Cipriano apresentaram as japonas para o inverno que serão distribuídas a todos os alunos da Rede Municipal de Ensino.

São 3.060 japonas que já começaram a serem entregues nas escolas e CMEIS. Neste mês de maio, já foram entregues 3.060 kits de uniformes escolares contendo:

Uma mochila com caderno de português, matemática, lápis de cor, canetinha, borracha, apontador, giz de cera e garrafinha para água e sucos, 02 (duas) calças, 01 (um/a) bermuda ou shorts saia, 01 (uma) jaqueta, 05 (cinco) camisetas (3 mangas curta e 2 mangas longas) e 01 (um) par de tênis.