PM e Ciretran fazem campanha do Maio Amarelo: Cambará

Com objetivo de conscientizar os condutores e reduzir acidentes

Na manhã desta quinta-feira, dia 19, na Rua João Manoel dos Santos houve blitz educativa da campanha Maio Amarelo, em Cambará.

A Equipe da Rádio Patrulha com o comandante do 2° Pelotão de Polícia Militar de Cambará e Batalhão de Polícia Escolar Comunitária deram apoio à Ciretran (Circunscrição Regional de Trânsito) para dar efetividade na iniciativa com o objetivo de conscientizar os condutores e, dessa forma, reduzir acidentes de trânsito.

Vale ressaltar que os alunos do Colégio Estadual Cívico Militar Dr. Generoso Marques entregaram panfletos educativos aos motoristas. A blitz educativa alcançou cerca de 200 motoristas de veículos (motocicletas, motonetas, automóveis e caminhões) que passaram pela via.