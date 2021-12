Platinenses da Vila Claro ganham Centro de Educação Infantil

Unidade terá capacidade para atender na primeira fase cerca de 100 crianças

A prefeitura de Santo Antônio da Platina concluiu a compra do terreno para a construção de um novo Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) na Vila Claro. São 14,60 metros de frente para uma rua e 33 metros da frente aos fundos. O imóvel adquirido é o que atende a finalidade precípua da administração cujas necessidades de instalação e localização condicionaram sua escolha.

A escritura do imóvel foi entregue no gabinete pelo cartorário Ari Ramos, com as presenças da imobiliarista Fabíola Pascoal, da ex-proprietária Nilza Aparecida Freire, do prefeito José da Silva Coelho Neto e da secretária municipal de Educação, Adriane Cavatoni Vicário (fotos).

No local, a previsão é que seja construído a unidade com capacidade para atender cerca de 100 crianças. A construção tem previsão para o início de 2023. ” Precisamos de um prédio novo para atender os alunos do CMEI Loja Maçônica que hoje se encontra funcionando em prédio alugado e atender a demanda de alunos daquela região da cidade”, explicou a secretária.