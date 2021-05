Universidade é uma das mais reconhecidas do país

Lucas Henrique Candido da Silva, de 20 anos, foi aprovado em 3º lugar no curso de Medicina, na UNESP (Universidade Estadual Paulista). A partir de agora será calouro do campus de Botucatu, localizada no estado de São Paulo.

O platinense é filho de Célia Maria Candido da Silva, atual Professora do município, e de Rodrigo Messias da Silva. Sua família está muito orgulhosa e deseja sucesso nos estudos.