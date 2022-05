Parceria entre Uenp e UTFPR fortalece o NP

Convênio entre universidades é mais um indutor ao desenvolvimento

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) destacou nesta terça-feira, 24, a parceria da Uenp (Universidade Estadual do Norte do Paraná) com a UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná). Segundo ele, o convênio entre as universidades é mais um indutor ao desenvolvimento do Norte Pioneiro.

“São duas instituições que têm compromissos em comum pelo desenvolvimento e fortalecimento do Norte Pioneiro. Agora, com a parceria, estudantes e trabalhadores têm mais oportunidades de investir no maior patrimônio de um empreendimento, o capital humano”, disse o deputado.

As duas universidades criaram curso de pós-graduação voltado às áreas de administração e negócios e de engenharia. É um MBA em gestão empresarial: inovação de negócios, no campus da Uenp em Cornélio Procópio. As aulas estão previstas para o segundo semestre deste ano.

Especialistas – Romanelli disse que a parceria representa avanço para os estudantes de diferentes áreas de conhecimento, por ampliar as possibilidades de aprofundamento acadêmico e profissional. “Uma parceria que busca a formação de novos especialistas em inovação e negócios, respeitando a vocação regional, que contribui para aumentar as competências individuais e coletivas dos novos gestores”.

O deputado lembra ainda que a UTFPR mantém um hotel tecnológico e uma Incubadora de Inovações no Parque Científico e Tecnológico de Cornélio Procópio. A proposta é de criar ambientes de inovação e desenvolvimento capazes de ampliar a oferta de empregos de qualidade, a abertura de novas empresas e a pesquisa e o desenvolvimento de produtos inovadores.

A especialização em MBA será coordenado pela professora Letícia Fernandes de Negreiros, do curso de administração da Uenp. As inscrições serão abertas a partir de 27 de junho, com previsão de início das aulas em 20 de agosto de 2022.

O curso será na modalidade semipresencial, com carga horária de 480 horas-aula, e contará com aulas aos sábados e atividades à distância, tendo como público-alvo os egressos da Uenp, UTFPR e outras instituições; empresários, gestores de organizações privadas; e profissionais liberais e demais interessados em relação à gestão empresarial. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail mbagestão@uenp.edu.br