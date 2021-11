MAGNUS MANTÉM BLACK FRIDAY COM SUPER PROMOÇÃO

Cursinho noturno com 50% de desconto!

Após o sucesso do Mês da Criança, o Magnus resolveu continuar com campanhas de descontos exclusivos. Dessa vez, o colégio inicia o mês de novembro com uma super novidade para os vestibulares, a Black Friday Magnus, que facilitará a sua matrícula em um cursinho pré-vestibular de qualidade.

Quem realizar, durante o mês de novembro, sua matrícula para o cursinho pré-vestibular Magnus para o ano de 2022, já estará participando da promoção especial de Black Friday. Essa promoção te garante um desconto exclusivo de 50% na sua mensalidade e durante o ano você será contemplado com aulões e simulados especialmente voltados para o vestibular de seu interesse, plantões e mentorias para tirar suas dúvidas, workshops gratuitos, além das aulas com professores altamente capacitados para atendê-lo e é claro, o material Objetivo, o sistema de ensino que mais aprova no Brasil.

Não perca tempo e reserve um horário para conhecer mais sobre o Colégio Magnus e seu cursinho pré-vestibular.

Ligue (43) 3525-3033 ou acesse magnuseducacao.com.br e agende sua visita.

Seja Magnus também

#VocêMerece