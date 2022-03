Luísa articula parceria técnica para criação de um curso inédito

Iniciativa formatada pela Deputada Federal do Norte/Norte Pioneiro

A agência Espacial Brasileira (AEB), órgão vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, e o campus Londrina do Instituto Federal do Paraná (foto) assinaram nesta segunda-feira. dia 28, Acordo de Cooperação Técnica. A iniciativa foi articulada pela deputada federal Luísa Canziani (PSD) e tem por objetivo formar e capacitar profissionais nos segmentos de satélites, empreendedorismo e inovação tecnológica.

A deputada também destinou emenda parlamentar no valor de R$ 500 mil para o programa.

A solenidade foi realizada no gabinete do prefeito de Londrina, Marcelo Belinati e contou com a presença do presidente da AEB, Carlos Augusto Teixeira de Moura, e o reitor do IFPR, Odacir Zanatta. “É um acordo inédito no País, o IFPR é a primeira instituição de educação a firmar uma parceria com a AEB e a oferecer um curso inovador para qualificar profissionais com conhecimento para explorar economicamente dados fornecidos por satélites”, explica a parlamentar, bastante enaltecida na ocasião.

O professor Marcelo Poletti, diretor do campus avançado de Londrina do IFPR, informa ter sido realizada uma reunião técnica para estruturação do cronograma de atividades e formatação de um curso para formação e qualificação de mão de obra.

“Participamos de várias reuniões com os técnicos da AEB e eles nos relataram a falta de profissionais qualificados com conhecimento em tecnologia aeroespacial e, por isso, um dos itens do acordo de cooperação técnica prevê a criação de um curso que atenda a essa demanda”, explica Poletti. Provavelmente será criado um curso de curta duração (cuja formação deve variar de seis meses a um ano) e a expectativa é que seja ofertado ainda neste ano. Segundo ele, será um curso inovador e inédito, uma vez que nenhuma instituição de ensino do País oferece curso para formar esse tipo de mão de obra, e que será desenvolvido em conjunto pelos campi do IFPR de Londrina e Arapongas.

Constelação Catarina

A assinatura do acordo de cooperação técnica faz parte do Programa Constelação Catarina, desenvolvido pela AEB desde o ano passado. A iniciativa prevê o desenvolvimento, a fabricação e o lançamento de uma “constelação de satélites”, que tem como objetivos principais atuar no setor de defesa civil e levar melhorias à agricultura de precisão.

Outro benefício importante é demonstrar a viabilidade de um novo modelo de investimentos no setor espacial, que possa trazer recursos de diferentes setores, com foco no atendimento de demandas qualificadas. O projeto também foi apresentado aos integrantes do ecossistema de inovação de Londrina.