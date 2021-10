Governo doa kits de robótica à 16 municípios do Norte Pioneiro

Entregues por Renato Feder, Guto Silva e Sandro Alex

Colégios da rede estadual de ensino de 30 municípios das regiões do Norte Pioneiro, Sudoeste e Campos Gerais receberam nesta semana kits educacionais de robótica. No total, o Governo do Estado entregou mais de 2.500 kits, dez para cada escola. Eles vão atender mais de 250 colégios em um investimento de R$ 9,1 milhões.

Até o momento, foram entregues equipamentos para 11 dos 32 Núcleos Regionais de Educação e os demais vão receber nas próximas semanas. A iniciativa faz parte do programa Robótica Paraná.

Nesta sexta-feira (01) foram contempladas escolas de Assaí, Congonhinhas, Jataizinho, Leópolis, Nova Fátima, Santa Cecília do Pavão, Santa Mariana, São Sebastião da Amoreira e Sertaneja, no Norte Pioneiro.

Dentro de alguns dias, da região receberão Abatiá (Colégio Rui Barbosa), Andirá(Colégio Barbosa Ferraz), Barra do Jacaré(Colégio Maria F. Souza), Cambará (Lucy Requião M.Silva),Quatiguá (Colégio João M. Silveira), Santo Antônio da Platina (Colégio Rio Branco) e Ribeirão do Pinhal (Colégio Hermínia).

Na quinta-feira (30), receberam os kits os colégios de Ampere, Capanema, Francisco Beltrão, Marmeleiro, Pinhal do São Bento, Renascença, Chopinzinho, Clevelândia, Coronel Vivida, Mangueirinha, Pato Branco, São João e Vitorino, no Sudoeste. Também receberam escolas de Castro, Palmeira, Piraí do Sul, Ponta Grossa, Imbaú, Ortigueira e Reserva, nos Campos Gerais.

“Estamos dando oportunidade para esses alunos. É democratizar o acesso a instrumentos, às novas tecnologias, importantes para que eles possam se desenvolver e ter lá na frente as mesmas oportunidades que têm os alunos de grandes centros ou das grandes escolas privadas”, afirmou o chefe da Casa Civil, Guto Silva, que participou da entrega para escolas dos Núcleos Regionais de Educação de Pato Branco e Francisco Beltrão.

O secretário da Educação e do Esporte, Renato Feder, esteve na entrega para escolas de Ponta Grossa e região. “O programa Robótica Paraná faz parte de todo um processo de inovação que está em andamento na Secretaria da Educação. É possibilitar experiências e conhecimento que cada vez mais serão demandados não só aqui, mas em todo o mundo”, destacou.

ROBÓTICA – O programa Robótica Paraná foi lançado no final de agosto e oferece a alunos do ensino médio, da rede estadual, conteúdos de automação, conceitos de IoT (internet das coisas) e domótica – área relativa à integração de mecanismos tecnológicos em uma residência. Com o programa Educação para o Futuro, previsto para começar no ano que vem, a intenção é adquirir mais seis mil kits de robótica para os colégios da rede estadual.

Os kits são compostos por notebooks e um conjunto de peças com 448 componentes eletrônicos, que inclui motores, sensores, atuadores e microprocessadores arduínos, por exemplo.

Para facilitar o processo de aprendizagem, os alunos contarão com materiais didáticos como videoaulas e cartilhas digitais, com instruções gráficas detalhadas que elucidam o passo a passo de cada proposta de atividade. Alguns exemplos são braço robótico, irrigador automático e projeto semáforo.

Todos os materiais estão disponibilizados no site do Robótica Paraná.