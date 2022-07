Jacarezinho distribui uniformes para alunos da rede municipal 

Kits são compostos por camisetas mangas longa e curta, regata, calça, shorts e jaqueta

A prefeitura de Jacarezinho iniciou a entrega de kits com uniformes escolares nesta quinta-feira (07), em ação coordenada pela secretaria municipal de Educação e que beneficia todos os alunos da rede municipal de ensino.

Os kits são compostos por camisetas manga longa e manga curta, regata, calça, shorts e jaqueta. A prefeitura fez a aquisição via processo licitatório para garantir o benefício aos cerca de 2 mil alunos da rede municipal de ensino.

De acordo com o prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, a medida reafirma o compromisso da gestão municipal com a Educação.

“Os uniformes promovem a igualdade entre os alunos, colocam todos nas mesmas condições. Era um sonho de toda nossa equipe e que agora está sendo realizado”, pontua o gestor, que participou pessoalmente das primeiras entregas dos kits.

“Fazemos investimentos milionários na educação, com reformas e ampliações em todas as escolas, grandes melhorias na merenda e também no transporte escolar e agora a entrega dos uniformes. Isso tudo porque acreditamos que investir nas nossas crianças é garantir um futuro melhor para elas e para Jacarezinho”, completa Palhares.

Para a vice-prefeita e secretária municipal de Educação, Patrícia Martoni, a valorização da Educação tem sido uma das grandes marcas da administração.

“Esse carinho, esse cuidado que o prefeito Marcelo e toda nossa equipe dão para a Educação é um grande diferencial e sem dúvida já está marcado na história de Jacarezinho. Como professora e diretora da rede municipal, posso falar que hoje temos alguns dos maiores e mais importantes investimentos em Educação e que estão mudando consideravelmente a realidade dos nossos alunos”, destaca.