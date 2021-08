Governo do Paraná pagará média de produção para APAES

O p razo será estendido para o final de dezembro

O Governo do Estado pagará a média de produção em serviços de saúde para as APAEs até 31 de dezembro. A informação foi confirmada pelo secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, em reunião com a Federação das APAEs do Paraná nesta quarta-feira (18).

Seguindo as recomendações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e do Ministério da Saúde, o Paraná estava realizando desde o ano passado, pagamentos pela média de produção para hospitais e serviços de saúde contratualizados, e agora, com a queda nos índices de transmissão da Covid-19, este protocolo terminará no final deste mês, mas para as APAEs, o prazo será estendido.

“Entendemos que pela característica de especificidade e complexidade dos atendimentos e serviços prestados pelas APAEs, existe a necessidade de estender esse custeio por parte do Estado para auxiliar na manutenção deste serviço que é de extrema importância”, disse Beto Preto.

Segundo o secretário, nos próximos dias a secretaria deve publicar uma Resolução com essa normativa, assegurando o pagamento pela média de produção para todas as APAEs até 31 de dezembro. Atualmente, 188 APAEs tem contrato com o Estado e 30 são contratualizadas pelos municípios.

Estiveram presentes o presidente da Federação das APAEs do Paraná, Alexandre Augusto Botareli Cesar, o diretor da Federação, Pedro Paulo Bazana, o chefe de gabinete da Sesa, César Neves e representantes da Diretoria de Gestão em Saúde da Sesa.