Genius.Conecta: expectativa de desenvolvimento para a região

Feira promove integração entre academias e mercado, com grande produção de conteúdos voltados à tecnologia e inovação e a consequente geração de oportunidades de negócios

Cercada por expectativa de oportunidades, teve início nesta quarta-feira (13) a Genius.Conecta, maior feira de inovação, tecnologia e empreendedorismo do Norte Pioneiro , que em sua sexta edição vem no já consolidado formato 100% online e reuniu, durante a abertura, importantes lideranças e representantes de diferentes segmentos.

Com uma programação repleta de atividades, a sexta edição da feira segue com o objetivo de promover e incentivar o ambiente tecnológico e empresarial integrando empresas de vários setores e futuras ideias e profissionais para gerar valor à região.

“A feira vem consolidar o trabalho realizado durante o ano pelas governanças e é uma oportunidade de pensar o futuro. Até o nosso hackathon tem como tema ‘ Cidades Inteligentes ’, que é para resolver gargalos e apresentar soluções para a gestão pública”, avalia a presidente do Sistema Regional de Inovação, Angélica Cristina Cordeiro Moreira.



De acordo com Marcos Pinto, diretor de empreendedorismo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a feira deve ser um propulsor econômico para a região. "A economia precisa de inovação para continuar se desenvolvendo e aumentar a produção. O Paraná é um grande exemplo de como a inovação é fundamental para o desenvolvimento do agronegócio".

Para o prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, a Genius.Conecta é uma grande oportunidade para gestões públicas aumentarem o acesso à tecnologia e inovação. “Acredito que essas soluções baseadas na tecnologia e inovação não devem ficar apenas para as empresas, e devem ser usadas na gestão pública para garantir mais agilidade e eficiência nos serviços prestados à população”.

Além deles, também participaram da abertura do evento o diretor de Operações do Sebrae/PR , Júlio Agostini, o diretor da Fomento Paraná , Vinícius Rocha, a reitora da UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná), Fátima da Cruz Padoan, o reitor do IFPR (Instituto Federal do Paraná), Odacir Zanatta, a chefe do Núcleo Regional de Educação de Jacarezinho , Ana Maria Molini, entre outros.

Com a conexão entre estudantes do ensino médio e técnico, universitários, professores e empresários do comércio e agronegócio a conteúdos relacionados a startups, inovação, conectividade, sustentabilidade, educação, internet das coisas (IoT), a feira garante uma experiência imersiva e virtual para aprendizados de alto impacto e geração de negócios.

A programação trará palestras, workshops e oficinas com temas variados, como marketing, turismo inteligente, robótica, cidades inteligentes, educação 4.0, entre outros. Além disso, a feira realizará os já tradicionais campeonatos de jogos digitais e batalha de pitches. Startups da região terão espaço para expor seus projetos, e patrocinadores e parceiros contarão com área exclusiva na plataforma para expor a marca, produtos e serviços, e interagir com os visitantes.