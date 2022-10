Ex-residência de governadores vira centro de tecnologia

O antigo imóvel antes utilizado como residência oficial dos governadores, na Granja Canguiri, localizada em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), abriga agora um Centro de Tecnologia (Cetec) à disposição do Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) Newton Freire Maia, que fica no mesmo terreno.

O Cetec é um local para desenvolvimento de projetos do ensino técnico e desafoga os laboratórios atualmente utilizados nas aulas regulares. A edificação foi cedida pelo Governo do Estado à Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, em 2021.

A inauguração aconteceu em paralelo à Feira de Profissões e Projetos do CEEP, uma das mais conhecidas da RMC, realizada de 27 a 29 de setembro. “Esse espaço serviu durante muitos anos para descanso de governadores e agora está integralmente dedicado à educação. É uma transformação na vida desses professores e alunos, mas também de pensamento da sociedade, que não admite mais privilégios. O Centro de Tecnologia do Estado é um novo legado para a educação paranaense”, disse o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

O Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar) executou serviços de reparos, que somaram R$ 482 mil, na ex-residência, casa de apoio, pintura no pórtico, na guarita, caixa d’água e na passarela do Parque da Ciência Newton Freire Maia, no mesmo terreno.

Na prática, o local será voltado à discussão, articulação, execução e divulgação de atividades vinculadas à pesquisa agrícola 4.0, com foco na aplicação dos conhecimentos teóricos dos cursos técnicos, visando o mercado de trabalho e o empreendedorismo, em parceria com o Parque da Ciência e outros órgãos.

AMBIENTES – Neste ano, o local recebeu nova mobília e passou por ajustes finais para começar a receber os estudantes. Ao todo, são seis ambientes, sendo cinco internos. Um deles agora abriga um museu em memória do professor e pesquisador Newton Freire Maia e um anexo à ex-residência (onde era a churrasqueira) foi transformado em um miniauditório para até 40 pessoas.

A cerimônia de inauguração com os estudantes, representantes da Secretaria da Educação e do Esporte e da prefeitura de Pinhais contou com a presença de Eleidi Alice Chautard Freire Maia, docente aposentada do Departamento de Genética da UFPR, viúva do professor Newton. “Quero agradecer muito à direção, aos professores e a todos pela homenagem feita ao seu patrono. Agradeço em nome de toda a família pela criação desse espaço de memória”, disse ela, que fez a doação de diversos itens pessoais do homenageado.

FEIRA – Realizada pelos próprios alunos do ensino médio e também com a presença de algumas universidades e instituições da sociedade civil, a feira foi retomada após dois anos de interrupção devido à pandemia e reuniu dezenas de projetos distribuídos em várias áreas da instituição.

Os alunos se dividiram entre as iniciativas de meio ambiente e energias renováveis, que estão em mostra na ex-residência oficial de governadores e em um espaço ao lado do colégio, enquanto os projetos de agropecuária ficaram no setor dos animais (de suínos, aves, carneiros, coelhos e cavalos) e na horta, com cultivo protegido, estufa e hidroponia.

CEEP – O Centro Estadual de Educação Profissional Newton Freire Maia tem 550 estudantes – cerca de 110 em regime de internato – divididos em cursos técnicos de Agropecuária (Agrícola para o novo ensino médio, iniciado em 2022), Sistemas de Energia Renovável e Meio Ambiente.