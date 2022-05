Dr Antonely entrega uniformes e material

Ação faz parte da entrega coordenada de 3.100 kits às escolas municipais de Ibaiti

Continuando a ação de entrega de kits de uniformes e material escolar para todos os alunos da Rede Municipal de Ensino, o prefeito Dr. Antonely Carvalho visitou as seis escolas do campo do município.

No dia 26 de abril, terça-feira, Dr. Antonely acompanhado do vice prefeito Ulisses Mingote, dos vereadores Tadeu Melancia e Beto Altvater, a secretaria Municipal de Educação, Tânia Fátima Fadel Bueno e o chefe da Divisão de Tecnologia da Secretaria de Educação, Sadraque da Silva Cipriano foram recebidos pela diretora Ediana, equipe pedagógica, servidores e alunos da Escola Municipal Manoel Ribas do Patrimônio do Café.

No dia 26 de abril, terça-feira, Dr. Antonely acompanhado do vice prefeito Ulisses Mingote, dos vereadores Tadeu Melancia e Beto Altvater, a secretaria Municipal de Educação, Tânia Fátima Fadel Bueno e o chefe da Divisão de Tecnologia da Secretaria de Educação, Sadraque da Silva Cipriano foram recebidos pela diretora Flávia, equipe pedagógica, servidores e alunos da Escola Municipal Dom Pedro I do Distrito Amorinha.

No dia 27 de abril, quarta-feira, Dr. Antonely acompanhado do vice prefeito Ulisses Mingote, do vereador Beto Altvater, a secretaria Municipal de Educação, Tânia Fátima Fadel Bueno e o chefe da Divisão de Tecnologia da Secretaria de Educação, Sadraque da Silva Cipriano foram recebidos pela diretora Ivonete, equipe pedagógica, servidores e alunos da Escola Municipal Zacarias Carneiro de Siqueira do Distrito Euzébio de Oliveira.

No dia 27 de abril, quarta-feira, Dr. Antonely acompanhado do vice prefeito Ulisses Mingote, do vereador Beto Altvater, a secretaria Municipal de Educação, Tânia Fátima Fadel Bueno e o chefe da Divisão de Tecnologia da Secretaria de Educação, Sadraque da Silva Cipriano foram recebidos pela diretora Elisandra, equipe pedagógica, servidores e alunos da Escola Municipal João Severino Sales do Distrito Campinho.

No dia 28 de abril, quinta-feira, Dr. Antonely acompanhado do vice prefeito Ulisses Mingote, do vereador Beto Altvater, a secretaria Municipal de Educação, Tânia Fátima Fadel Bueno, o chefe da Divisão de Tecnologia da Secretaria de Educação, Sadraque da Silva Cipriano e a presidente da FACAI, Vera Lúcia Bernardes, foram recebidos pela diretora Madeleine, equipe pedagógica, servidores e alunos da Escola Municipal Daigles Aparecida de Carvalho do Distrito Vila Guay.

No dia 06 de maio, sexta-feira, Dr. Antonely acompanhado da vereadora Vera do Julinho, a secretaria Municipal de Educação, Tânia Fátima Fadel Bueno e o chefe da Divisão de Tecnologia da Secretaria de Educação, Sadraque da Silva Cipriano foram recebidos pela diretora Luciane, equipe pedagógica, servidores e alunos da Escola Municipal Silvino Ferreira Quadros do Distrito Vassoural.

Na próxima semana, inicia a entrega dos kits de uniformes e materiais escolares para as crianças matriculadas nos Centros Municipal de Educação Infantil – CMEIs.

A ação faz parte da entrega coordenada dos uniformes escolares para todos os alunos das escolas municipais de Ibaiti. São 3.100 kits de uniformes e material escolar que estão sendo entregues gratuitamente para os alunos da Rede Municipal de Ensino.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, a Prefeitura está entregando para cada estudante da Rede de Municipal um Kit com 01 (uma) mochila com caderno de português, matemática, lápis de cor, canetinha, borracha, apontador, giz de cera e garrafinha para água e sucos, 02 (duas) calças, 01 (um/a) bermuda ou shorts saia, 01 (uma) jaqueta, 05 (cinco) camisetas (3 mangas curta e 2 mangas longas) e 01 (um) par de tênis. Os itens que compõe o material escolar variam de acordo com a série do aluno. Também serão entregues aos alunos, no início do inverno, uma (uma) japona com capuz e 03 (três) pares de meias.

A Administração Municipal está investindo, com recursos próprios R$ 1.639.248,77 (um milhão, seiscentos e trinta e nove mil, duzentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos), na aquisição dos kits uniforme e material escolar.

Segundo a Secretaria de Educação, ao deixar de comprar os uniformes escolares e os materiais relacionados no kit, os pais farão uma economia de cerca de R$ 435,41 (quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta e um centavos) por aluno.

O projeto de compra de uniformes para todas as crianças da Rede Municipal de Ensino era um item do Plano de Governo do prefeito Dr. Antonely Carvalho e do vice Ulisses. Graças ao trabalho do prefeito Dr. Antonely e da secretaria de Educação, Tânia Fadel, hoje se concretiza e vira realidade com a entrega de uniformes para todas as crianças das escolas públicas municipais.

Os alunos das escolas municipais Monteiro Lobato, José Gonçalves Dias, Juventino de Araújo Bueno, Prof. Clovete Fadel de Moura Bueno, Lázaro de Moura Bueno e Leônidas Ferreira de Melo localizadas na área urbana de Ibaiti já receberam os kits do chefe do executivo.