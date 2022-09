Desiree: Eleição não pode virar briga de Torcidas no Brasil

Professora concorre ao Senado pelo PDT

A professora Desiree Salgado (fotos) concorre a uma vaga ao Senado Federal pelo PDT, e visitou o Npdiario, em Santo Antônio da Platina.

Ela apoia Ciro Gomes para presidente e Ricardo Gomyde ao governo do Paraná. A advogada Eliza Ferreira é a candidata a vice-governadora. O partido também apresentou chapa completa para a Câmara Federal, com 31 candidaturas, e 34 candidaturas à Assembleia Legislativa.

Focada, inteligente e disposta, percorre o Paraná para se apresentar. Numa de suas opiniões, manifestou apreensão com relação ao clima beligerante da atual campanha presidencial e declarou: “Eleição não pode se transformar em briga de torcida”.

Conversou sobre política, mas também filosofia e literatura.

Estava acompanhada da Coordenadora de campanha, Márcia Raquel Oliveira, do sub-coordenador Diogo Tavares e da repórter-fotográfica Adriana Bukowski.

A concorrente nasceu em Curitiba no ano de 1975. Em 1998, formou-se em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Àquela altura, já era concursada do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), onde entrou, em 1994, como técnica e ficou, até 2008, quando já tinha o cargo de analista judiciária.

Desses anos todos, os mais intensos foram na Assessoria de Comunicação Social, onde pode acompanhar de perto diversos pleitos.

Em 2000, tornou-se professora e casou-se. Fez mestrado em Direito, entre 2005 e 2006, e logo depois realizou o doutorado em Direito. Em 2008, ingressou como professora da UFPR, primeiro como substituta em Teoria do Estado, e logo como efetiva em Direito Constitucional.

Depois, entrou no Programa de Pós-Graduação em Ciência Política e no Programa de Pós-Graduação em Direito. Iniciou sua primeira pesquisa de pós-doutoramento na Universidade Nacional Autônoma do México, sobre autoridades eleitorais.

Em 2018, realizou uma segunda pesquisa de pós-doutoramento no Programa de Ciência Política da UFPR, sobre democracia intrapartidária. Em 2020, foi professora visitante na Universidade da Califórnia, Irvine, no Centro Para o Estudo da Democracia. Ali, estudou comportamento eleitoral e eleições para a Câmara Federal.

Desiree criou o movimento Política/Por/De Para Mulheres, com o objetivo de estudar as políticas de participação das mulheres e impulsioná-las a fazer parte da política eleitoral, assim como dar visibilidade às pesquisadoras. Em 2021, filiou-se ao PDT.