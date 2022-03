Deputado e Valter do Salão viabilizam nova reforma de escola no distrito de Monte Real

Através do Projeto ‘Escola + Bonita’ do governo estadual

Cerca de 120 alunos e aproximadamente 30 funcionários da Escola Estadual Monte Real, de Santo Antônio da Platina, serão beneficiados com a liberação de recursos do deputado Estadual Nereu Moura que atendeu a um pedido do Ex-Vereador Valter do Salão (os dois, na foto).

O recurso vem através do Projeto Escola + Bonita, e será utilizado para a reforma das calçadas ao redor do prédio, pois estão cheias de buracos sendo difícil o acesso para a comunidade escolar. Também será feito reparo em uma sala de aula que está com uma trinca visível na parede, além da reforma do banheiro dos professores.

“Quero agradecer o Deputado Nereu Moura pelo empenho e o trabalho em conseguir esse recurso para o Colégio Estadual Monte Real, aqui de Santo Antônio da Platina, que necessita desse dinheiro para fazer algumas benfeitorias a pedido da diretora Fátima D’Avila Bittencourt”, comentou Valter do Salão.