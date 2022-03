Convênio com UFPR mostra abertura à inovação na Alep

Termo de cooperação técnica para a criação de Laboratório

A Assembleia Legislativa e a UFPR (Universidade Federal do Paraná) assinaram nesta segunda-feira, 14, um termo de cooperação técnica para a criação do Laboratório de Práticas Legislativas (LPLegis). “Esta parceria confirma que o Legislativo do Paraná está sempre aberto à inovação”, disse o deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB), primeiro-secretário.

Para Romanelli, a presença da academia no processo legislativo fortalece e amplia os canais de comunicação da Assembleia com a sociedade. “Temos um processo permanente de interação com a opinião pública. Agora, esta parceria fortalece o processo legislativo. Ao trazer a academia para dentro do legislativo podemos produzir leis ainda de melhor qualidade”.

O deputado ressaltou que o processo legislativo é um dos pilares da democracia e quando o parlamento fortalece este debate, e se abre para a participação de outros atores, também fortalece a democracia e o Estado Democrático de Direito. “Neste sentido, é fundamental esta parceria com a nossa centenária Universidade Federal”, disse.

A cooperação entre a Assembleia e a UFPR envolve o programa de Pós-Graduação em Ciência Política da universidade e a Escola do Legislativo da Assembleia. “Muito importante essa cooperação técnica. Que possa render bons frutos para a sociedade”, disse Romanelli.