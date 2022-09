Colégio Militar de Cornélio Procópio é primeiro lugar no Ideb

Destaque para o Ensino Médio do estabelecimento de ensino

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) destacou nesta terça-feira, 20, a liderança do 3º CPM (Colégio da Polícia Militar), de Cornélio Procópio, no ranking do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) no Paraná.

No levantamento, referente ao ano de 2021, o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), aponta que o colégio procopense conquistou a maior pontuação entre os estudantes do Ensino Médio.

Três Colégios da Polícia Militar do Paraná estão entre os sete melhores do Estado. No ano passado, quando o 3º CPM formou a primeira turma de alunos, Romanelli foi o patrono dos formandos. Para ele, o resultado é fruto da dedicação e do trabalho de todos na construção de um ensino público cada vez mais forte. “Tenho um grande orgulho de ter contribuído para a instalação 3º CPM e de ser o patrono da primeira turma. Parabéns aos alunos, funcionários, professores e toda a equipe pedagógica pelo primeiro lugar no ensino médio entre as escolas paranaenses”, comemora o deputado.

Segundo ele, se considerar o ensino fundamental e o médio juntos, o 3º CPM ficou como o 7º melhor do Estado. Ao todo, o Paraná conta com sete Colégios da Polícia Militar. “Dentre todos os colégios paranaenses, três são da Polícia Militar e estão entre os dez melhores do Estado. É um conjunto de esforços para oferecer educação gratuita de qualidade, preparando os alunos para os concursos vestibulares e facilitando o acesso deles à universidade”, reforça o deputado.

Avanço — O Paraná passou do 3º lugar para o 1º em relação ao ensino médio, com pontuação de 4,4 para 4,6. Já em relação ao ensino fundamental, houve queda, do 3º para 4º lugar, com 5,2, em 2021, em comparação a 2019, quando o Estado alcançou índice de 5,1.

Cerca de 100 mil estudantes do 9º ano e 100 mil alunos do 3º ano do Ensino Médio fizeram as provas. A participação dos estudantes paranaenses das escolas estaduais foi de 78%.

O Ideb é o principal indicador de qualidade da Educação do Brasil, sendo divulgado a cada dois anos. No ano passado, além das tradicionais provas de língua portuguesa e matemática, os alunos dos anos finais do fundamental realizaram pela primeira vez testes de ciências humanas e ciências da natureza. O índice é calculado a partir da multiplicação entre os indicadores de desempenho e rendimento.