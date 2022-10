Colégio Cívico Militar de Ibaiti planta mudas

Iniciativa faz parte do Plano Municipal de Arborização Urbana

Alunos do Colégio Cívico Militar Júlio Farah, realizaram em uma quinta-feira (06), o plantio de mudas de árvores na área externa da escola. Participaram da ação a diretora da instituição Luciane Andrea Garcia, a pedagoga Kelly Regina Frata, o monitor cabo PM Antônio Carlos Bento, as professoras Rozana Zafalon, Sônia Maria de Oliveira Ribeiro, Tania Aparecida Alves e os alunos das séries 6° A, 7° A, 8° A, 9° A, e turma do 1° ano do Ensino Médio .

A iniciativa, acompanhada pela diretora do Departamento Municipal de Meio Ambiente e Turismo, Viviane Chueiri, e servidores da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos, faz parte do Plano Municipal de Arborização Urbana de Ibaiti, criado pelo prefeito Dr. Antonely Carvalho.

Foram plantados 21 mudas de Manacá da Serra. O Plano Municipal de Arborização Urbana de Ibaiti prevê o plantio de 3.200 mudas de árvores em toda a área urbana do município.

Segundo o prefeito Dr. Antonely Carvalho, o projeto tem como objetivo ampliar as áreas verdes da região urbana, proporcionando mais qualidade de vida à população.

Por toda a cidade serão plantados, Oiti, Aroeira Salsa, Noivinha, Ipê Amarelo, Ipê Branco, Ipê Rosa, Ipê Roxo, Manacá da Serra, Camélia, Extremosa, Calistemo, Caliandra Rosa, Liquidambar e Acer.