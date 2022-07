Cinco mil estiveram no Concurso da prefeitura de Ibaiti

Os salários variam de R$ 1.212,00 a R$ 14.320,30

O Concurso, realizado neste final de semana, buscou preencher 107 vagas imediatas nas áreas de Educação, Saúde, Assistência Social e Infraestrutura, em cargos de nível fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 1.212,00 a R$ 14.320,30.

Os candidatos classificados, acima do número de vagas previstas no Edital, passarão a integrar o Cadastro de Reserva e poderão ser chamados quando de surgimento de vagas para o respectivo cargo, observado o prazo de vigência do Concurso Público.

As vagas na área da saúde visam a reestruturação da Secretária Municipal de Saúde e do novo Hospital Municipal que está passando por reformas e ampliação com inauguração prevista para o segundo semestre deste ano.

As provas foram aplicadas neste sábado (23) e domingo (24), nos períodos da manhã e tarde na Feati, Unopar, Centro Estadual de Educação Profissional Seiji Hatanda, Colégio Estadual Aldo Dallago, Colégio Estadual Antônio Martins de Mello, Colégio Estadual Cívico Militar Júlio Farah e Escola Municipal Monteiro Lobato.

Realizadas pelo Instituto de Pesquisas, Pós-Graduação e Ensino, de Cascavel(PR)

Veja abaixo os cargos:

Cargos de nível fundamental

Auxiliar de serviços gerais

Coveiro

Motorista

Operador de máquinas leves

Operador de máquinas pesadas

Pedreiro

Servente escolar

Cargos de nível médio

Agente combate às endemias

Agente comunitário de saúde

Atendente de farmácia

Atendente de serviço de saúde

Auxiliar de saúde bucal

Secretário(a) escolar

Técnico de enfermagem

Cargos de nível superior

Assistente social

Auditor fiscal de tributos municipais

Cirurgião dentista – clínico geral e esf

Contador

Enfermeiro

Farmacêutico

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo

Intérprete da língua brasileira de sinais ? libras

Médico clínico geral e esf

Nutricionista

Orientador técnico esportivo

Pedagogo

Professor – peb I – professor de educação infantil

Professor – peb II – ensino fundamental

Professor de educação especial

Psicólogo

Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Ibaiti – FHSMI

Cargos de nível fundamental

Auxiliar de serviços gerais

Motorista

Cargos de nível médio

Auxiliar administrativo

Técnico de enfermagem

Auxiliar de farmácia

Auxiliar de laboratório

Auxiliar de saneamento

Cargos de nível superior

Contador

Enfermeiro alto padrão

Farmacêutico

Nutricionista