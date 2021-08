Capacitação melhora atendimento em Siqueira Campos

Equipe de enfermagem usa ferramenta e garante mais eficiência

Profissionais de Enfermagem de Siqueira Campos participaram sexta-feira, dia 20, curso (Programa Estadual de Qualificação dos Consórcios Inter municipais de Saúde), de capacitação promovido pela equipe técnica da 19ª Regional de Saúde Jacarezinho.

Através do programa são gerenciados Ambulatórios Multiprofissionais, surgiram no âmbito do SUS do Paraná na década de 1.990 e ocupam um papel de destaque na Política de Saúde do Estado, pois se revelaram como uma estratégia viável para a gestão municipal, já que constituem uma ferramenta potente para garantir maior eficiência e eficácia nas ações e nos serviços de saúde de determinada Região de Saúde do Paraná.

Segundo a Secretária de Saúde, Valeriane Guidio Ferreira, é preciso manter os profissionais de saúde com a máximo de conhecimentos e informações possíveis, “aprimoram o conhecimento da equipe e com isso podemos oferecer um atendimento de alta qualidade a nossa comunidade, o que é a meta exigida pelo prefeito Luiz Henrique Germano e o vice Paulão”, destacou a secretária (Texto: Agência Criativa).