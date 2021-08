Avançam obras do Colégio Rio Branco

O investimento é de R$ 729 mil em Santo Antônio da Platina

A construção do novo refeitório do Colégio Rio Branco (fotos) em Santo Antônio da Platina, está em andamento e avançou para os acabamentos. A parte da alvenaria está praticamente concluída. A informação foi repassada ao deputado Cobra Repórter (PSD) pela direção do estabelecimento de ensino.

No dia 22 de agosto de 1945 era criado o Rio Branco. Passados quase 76 anos, continua a formar novas gerações platinenses. Com aproximadamente 1000 alunos está entre os maiores da região. Atualmente oferece Ensino Fundamental, Médio e Profissionalizante Integrado e Subsequente (Formação de Docentes, Informática, Administração e Recursos Humanos). Oferta ainda o CELEM de Língua Francesa.

A obra de agora era uma reivindicação de mais de 14 anos dos alunos, professores e funcionários e está se tornando realidade por meio do trabalho do deputado Cobra Repórter junto ao governador Ratinho Junior e à Secretaria Estadual de Educação, através da Fundepar. O investimento é de R$ 729.621,54.

“Estou muito contente com o avanço desta obra tão esperada em Santo Antônio da Platina. É uma das obras mais importantes que garantimos para a cidade. O Colégio é tradicional, existe desde 1946, atende 1.000 alunos e tem 102 professores e funcionários. Agradeço ao governador Ratinho Junior por ter atendido o nosso pedido e às lideranças Paulinho Silva, do Aparecidinho, o professor e ex-vereador Aguinaldo e diretores da escola por terem confiado a mim esse trabalho”, afirmou Cobra Repórter.