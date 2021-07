“Assembleia no Enem” oferta mais de 800 vídeo-aulas

As inscrições do Enem já terminaram e agora é o momento de reforçar a preparação para o exame que pode garantir uma vaga na universidade. Contribuindo nesse processo, a Assembleia Legislativa do Paraná, disponibiliza, desde 2015, uma plataforma que pode contribuir com os estudos nesse momento e, assim, fazer com que os estudantes estejam melhores preparados para o exame que pode garantir uma vaga na universidade.

O projeto Assembleia no Enem foi desenvolvido pela Diretoria de Comunicação da Assembleia Legislativa e tem ajudado estudantes para esse momento tão importante na vida deles, o ingresso em uma universidade.

A proposta em parceria com a ONG Instituto Educacional Eureka disponibiliza no canal do Youtube do legislativo paranaense mais de 800 vídeos aulas, com comentários e dicas indispensáveis para quem vai fazer o Enem. Em um espaço exclusivo no site da Assembleia (http://www.assembleia.pr.leg.br/assembleia-no-enem), além dos vídeos, há também a possibilidade do estudante acessar apostilas com diversos exercícios de provas anteriores e também temas para elaborar a tão “assustadora” redação.

Para o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano (PSDB), o Assembleia do Enem é mais uma forma do Poder Legislativo se aproximar dos jovens e da sociedade paranaense e um incentivo para que o parlamento realize ainda mais ações em prol da juventude e da educação. “É valioso esse projeto ao disponibilizar as aulas pela internet e abrir as portas dos Legislativo para o aulão que é realizado todos os anos. Nós acreditamos na educação e em harmonia e em sintonia trabalhamos integrados em busca do que esses alunos sonham, que é ir bem nas provas do Enem e ingressar na universidade”, declarou.

Na visão do primeiro secretário da Assembleia, deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB), o “Assembleia no Enem” é um gesto significativo em busca da construção de uma grande nação. “Esta ação demonstra o respeito do Poder Legislativo do Paraná pela educação e, principalmente, por esses jovens que comparecem ao nosso aulão”, ressaltou.

O projeto – O projeto “Assembleia no Enem” começou em 2015, quando a Diretoria de Comunicação passou a exibir na TV Assembleia aulas de preparação para o Enem, ministradas pelos professores da ONG Instituto Educacional Eureka. Além das aulas, surgiu a ideia inédita no país de promover um aulão no plenário da Assembleia. A iniciativa foi um sucesso e foram realizados 7 aulões, com a presença de quase 4 mil alunos, transmitidos ao vivo pela TV Assembleia e redes sociais do legislativo paranaense. Em 2020 a aulão teve que ser adaptado em razão da pandemia e foi realizado de forma remota, com os professores no plenário da Assembleia Legislativa e os alunos acompanhando através do aplicativo zoom e pela TV Assembleia e redes sociais do Legislativo.

Também foi produzido um site próprio do Programa (http://www.assembleia.pr.leg.br/assembleia_no_enem/) para que os alunos possam estudar, com as 800 videoaulas, que também são exibidas pela TV Assembleia. Além disto, a Diretoria de Comunicação produziu e distribuiu 3000 apostilas de exercícios. No site do projeto estão disponíveis apostilas on-line, com exercícios de provas anteriores do ENEM que podem ser baixadas para a resolução dos exercícios.

Ainda dentro da proposta do projeto Assembleia no Enem, em 2016 a Assembleia Legislativa promoveu o 1º Concurso de Redação, que mobilizou 50 mil alunos das escolas públicas de Curitiba. Estudantes das 132 escolas estaduais participaram do concurso com o tema: ”Como o cidadão pode participar de maneira efetiva das discussões e da elaboração de projetos de lei na Assembleia Legislativa do Paraná?”.

O programa Assembleia no Enem tem ainda o apoio do Núcleo Regional de Educação de Curitiba da Secretaria de Estado da Educação (SEED) e do Grupo Educacional Uninter.

Enem – Criado em 1998 pelo Ministério da Educação (MEC), o Exame Nacional avalia o desempenho do estudante e ajuda os participantes no acesso à educação superior, financiamento estudantil, desenvolvimento pessoal, além de promover melhorias na educação. Em 2021, as versões, digital e impressa, terão as mesmas provas, com itens e tema da redação iguais. E serão aplicadas nas mesmas datas, 21 e 28 de novembro.