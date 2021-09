Arns propõe ensino obrigatório de Espanhol

Idioma é falado em mais de 130 países, entre esses estão os países vizinhos

O Projeto de Lei 3036/2021, em tramitação no Senado Federal, quer tornar o ensino da Língua Espanhola obrigatório nas escolas de educação básica. O texto, de autoria do senador Flávio Arns (Podemos-PR), insere no currículo do ensino fundamental o idioma a partir do sexto ano, dentro do horário regular de aula. No caso do ensino médio, a escola poderá, ainda, ofertar o ensino da língua espanhola e outras línguas estrangeiras, em caráter optativo e horários alternativos.

O projeto surgiu de uma demanda dos movimentos “Fica Espanhol Brasil” e “Fica Espanhol Paraná” , que reuniram-se com o senador em agosto deste ano e apresentaram as justificativas para a implementação do ensino da língua nas escolas.

Segundo Arns, o projeto traz aos estudantes brasileiros mais uma chance de desenvolvimento pessoal e profissional . Na justificativa do projeto, o senador lembra que o idioma é falado em mais de 130 países e que o Brasil faz fronteira com países que têm o espanhol como língua oficial .

“O ensino do espanhol no Brasil assume muita relevância, principalmente na questão geopolítica, podendo gerar um estreitamento de laços de amizades e cooperação com os países vizinhos”, ressalta Arns.

O projeto deve ser discutido pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) do Senado Federal.