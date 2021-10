Após pedido do prefeito, colégio de Ibaiti recebe kit robótica

Com ajuda do governador Carlos Massa Ratinho Junior e do deputado Do Carmo

O Colégio Cívico-militar Júlio Farah de Ibaiti recebeu nove kits educacionais de robótica.Os kits são compostos por notebooks e um conjunto de peças com 448 componentes eletrônicos, incluindo motores, sensores e atuadores, por exemplo.

Para facilitar o processo de aprendizagem, os alunos contarão com materiais didáticos como videoaulas e cartilhas digitais, com instruções gráficas detalhadas que elucidam o passo a passo de cada proposta de atividade. Alguns exemplos são braço robótico, irrigador automático e projeto semáforo. Todos os materiais estão disponíveis no site do Robótica Paraná.

Os kits foram solicitados pelo prefeito Dr. Antonely Carvalho com a intermediação do deputado estadual Do Carmo. A cerimônia de entrega dos kits aconteceu no ginásio de esportes do Colégio Cívico-militar Júlio Farah e contou com a presença do prefeito Dr. Antonely Carvalho, do deputado estadual Do Carmo, o representante da Casa Civil, Mário Nogueira, a secretaria da Educação do Município, Tânia Fadel, a diretora pedagógica do Colégio Cívico-militar, Luciane Garcia, o diretor militar da instituição, sargento Valdeci Fernandes Brito, o assistente-chefe do NRE de Ibaiti, Gilberto Cascardo e representantes da comunidade.

O programa Robótica Paraná foi lançado no final de agosto e oferece a alunos do Ensino Médio da rede estadual conteúdos de automação, conceitos de IoT (internet das coisas) e domótica – área relativa à integração de mecanismos tecnológicos em uma residência. Com o programa Educação para o Futuro, previsto para começar no ano que vem, a intenção é adquirir mais 6 mil kits de robótica para os colégios da rede estadual.

O prefeito Dr. Antonely Carvalho ressaltou a importância do apoio do deputado Do Carmo pelas contribuições que tem dado à Ibaiti e ao governador Ratinho Junior pela dedicação em liberar recursos importantes para o município beneficiando toda a população. “Agradeço ao deputado Do Carmo e ao governador Ratinho Junior pelo apoio constante à nossa administração fortalecendo ainda mais o nosso município. O povo de Ibaiti agradece”, declarou Dr. Antonely Carvalho.