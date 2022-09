Antonely apresenta novo veículo da Educação de Ibaiti

Melhorias constantes no município

O prefeito Dr. Antonely Carvalho apresentou nesta semana o novo veículo que comporá a frota da secretaria municipal de Educação de Ibaiti.

É uma Chevrolet Spin com cinco portas, com capacidade para 07 ocupantes que será utilizado pela Secretaria Municipal de Educação para atender entre outras demandas, a necessidade de melhoria da logística de transporte de alunos que precisam de atendimento específico realizado no município e nos deslocamentos para eventos regionais, propiciando maior segurança e conforto aos estudantes e profissionais da Educação.

O veículo foi adquirido pelo valor de R$ 129 mil, com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE do Ministério da Educação – MEC, repassados para a Prefeitura Municipal destinada ao financiamento de programas, projetos e ações voltados para a educação básica pública.

“O transporte de nossos alunos e profissionais da Educação precisa ser realizado com boas condições e conforto. Os esforços da Administração Municipal com a Educação Básica no Município têm se refletido na evolução constante da nota das nossas escolas no IDEB. Um mérito que deve ser compartilhado com todos”, destacou o chefe do executivo.