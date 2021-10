Whats, Instagram e face fora do ar

Desde o final da manhã desta segunda-feira (4), WhatsApp, Instagram e Facebook começaram a sofrer problemas de instabilidade, chegando até mesmo a ficarem fora do ar por um longo período. Vale lembrar que, todas essas redes sociais pertencem ao grupo administrado por Mark Zuckerberg. Mas afinal, o que está acontecendo?

Segundo informações da plataforma Downdetector, que monitora o funcionamento de sites e aplicativos, o problema teve início às 12 horas de hoje e continua afetando os usuários que tentam utilizar essas redes sociais.

Após tentar acessar os aplicativos citados acima, o problema acusado é o 5xx Server Error, que indica “erro no servidor”. Esse tipo erro pode ocorrer por diferentes motivos:

O 503 é o erro mais comum e geralmente não há nada que possa ser feito, a não ser esperar. Por mais que você tente tente atualizar os aplicativos ou reiniciar o celular, nada irá adiantar. Nem ao menos tentar reconectar o roteador.

No Twitter, o WhatsApp se pronunciou sobre o problema:

“Estamos cientes de que algumas pessoas estão enfrentando problemas com o WhatsApp no momento. Estamos trabalhando para que as coisas voltem ao normal e enviaremos uma atualização assim que possível”, comunicou.