Webinar foca ações tecnológicas de prefeitos do Norte Pioneiro

Melhorar o acesso da população aos serviços públicos e investir em inovação tem sido uma das necessidades atuais dos municípios diante do cenário de pandemia que vem acelerando o processo. No Norte Pioneiro, um evento online na nesta terça-feira (19), promovido pela Rede Cidade Digital (RCD), vai mostrar como as Prefeituras utilizam a tecnologia para desenvolver os municípios.

Participam do Webinar das Cidades Digitais, apresentado pela jornalista Valdireni Alves, os prefeitos de Cornélio Procópio, Amin José Hannouche, de Jacarezinho, Marcelo Palhares e o prefeito Zezão, de Santo Antônio da Platina.

“É o espaço para troca de informações e soluções que possam contribuir com o planejamento municipal, com ideias e modelos de como se investir em tecnologia, imprescindível nesse momento ”, explica o diretor da RCD, José Marinho.

Cidades Conectadas – Além de especialistas que apresentam soluções aos municípios, o encontro também tem participação confirmada da Coordenadora-geral de Projetos de Infraestruturas para Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Daniela Schettino, que traz detalhes das políticas que visam levar conectividade aos municípios. Destaque para os programas Cidades Conectadas e Wi-fi Brasil.

“Atravessamos em função da pandemia uma ruptura, o reinicio de uma atenção muito necessária nesta área da administração pública porque se antes tratávamos a tecnologia como importante, agora a gente sabe que se tornou essencial”, completou o diretor da RCD, José Marinho.

As inscrições para o Webinar das Cidades Digitais do Norte Pioneiro são gratuitas para servidores públicos, representantes de entidades/universidades e devem ser feitas pelo http://sympla.com.br/rcd. O evento tem a parceria da S.Clara Comunicação, Banco de Preços, Sigma Telecom, Furukawa e Betha Sistemas, além do apoio do Instituto das Cidades Inteligentes (ICI).

