Vereador Luciano Vermelho elogia correio no povoado da Platina

Atendimento beneficia a mais de 600 famílias de forma gratuita

Teve início nesta sexta-feira, dia 18, o serviço de atendimento dos Correios via Caixa Postal no povoado da Platina, em Santo Antônio da Platina.

As caixas postais comunitárias foram instaladas na Estação Ferroviária (foto abaixo) onde os moradores receberão cartas, contas, notificações e contarão com um endereço oficial para entrega de correspondências.

O vereador Luciano Vermelho elogiou o benefício, “um homem público deve criticar quando considerar necessário e e enaltecer quando julgar correto; assim acho muito b0m essa iniciativa”, disse.

São 336 caixas postais para atender a mais de 600 famílias moradoras do local que antes tinham que se deslocar até a cidade, com distância de oito quilômetros da Platina para receberem suas correspondências. O serviço é semelhante ao de Caixa Postal oferecido nas agências dos Correios, com uma diferença: é gratuito.

O carteiro deposita as correspondências nas caixas e os moradores fazem a retirada, abrindo o compartimento, que é trancado com chave. O serviço ficará disponível das 8h às 17h.

A estação ferroviária teve segurança por câmeras reforçada e instalação de divisórias, investimento realizado pela prefeitura municipal através do Departamento de Cultura, que é responsável pelo local. A distribuição das chaves e cadastro dos moradores foi feita pela Associação de Moradores e Amigos da Platina (Amapla).

“Os moradores receberão as chaves e poderão vir até a estação verificar a chegada das correspondências, que serão feitas por um funcionário dos Correios, que fará o abastecimento das caixas uma vez por semana”, explicou Reinaldo Almeida Martins, supervisor de operações dos Correios em Santo Antônio da Platina.