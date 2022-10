Ficafé: Veja como se inscrever sem custo

Evento econômico se estende até quinta-feira

O maior evento de inovação em cafeicultura do Paraná e este ano traz como novidade a Feira Sabores do Norte Pioneiro, com produtos certificados e especiais da região, iniciou nesta terça-feira, dia 18.

É a 15ª edição da Ficafé e a 1ª edição da Feira Sabores, com programações presenciais e online, sendo o evento 100% gratuito.

Ocorre até quinta-feira, dia 20, no Centro de Eventos de Jacarezinho.

Inscreva-se gratuitamente em: https://www.ficafe.com.br/

Veja matéria sobre o assunto aqui: https://www.npdiario.com.br/sub-capa/ficafe-tem-produtos-diferenciados-do-agronegocio-do-np/

Para acompanhar a programação acesse o link abaixo:

https://www.ficafe.com.br/programacao

A feira é voltada para produtores rurais, profissionais do agronegócio, empresas, torrefações, cafeterias, compradores nacionais e internacionais, e amantes da bebida. A abertura oficial ocorrerá a partir das 9h de terça. No primeiro dia, estão previstos painéis sobre casos de sucesso em fruticultura orgânica e microbiologia e genética de solo na cultura do café, além de palestras sobre sustentabilidade hídrica na agricultura e mercado e comercialização de cafés especiais.

O destaque do segundo dia é o Encontro de Mulheres do Café do Norte Pioneiro. Também estão programados painéis e palestras sobre temas variados, como certificações, produção de orgânicos, soluções tecnológicas para o café, biofábricas e fermentação.

Na quinta-feira (20), além dos conteúdos voltados à fruticultura, mercado, produtos de origem animal e controle biológico de pragas, serão realizadas a divulgação dos resultados do leilão de cafés especiais e a premiação dos ganhadores da décima edição do Concurso Sabores do Norte Pioneiro. Oficinas presenciais de torra de cafés especiais, métodos de extração, extração e vaporização, e preparo de coquetéis com café serão realizadas nos três dias do evento.

A Feira de Sabores, com a exposição de cafés especiais e demais produtos diferenciados do agronegócio do norte pioneiro do Paraná, foi pensada para trazer mais visibilidade ao trabalho desenvolvido na região. O consultor do Sebrae/PR, Odemir Capello, diz que é uma forma de incentivar e fortalecer a participação de lideranças e entidades na proposta de valor, que visa promover o desenvolvimento regional por meio da diferenciação da produção.

“O café deixa de ser o foco principal e divide espaço com os outros produtos diferenciados que temos aqui”, afirma.

O cafeicultor e presidente da Cooperativa dos Produtores de Cafés Certificados e Especiais do Norte Pioneiro do Paraná (Cocenpp), Paulo José Frasquetti, diz que a Feira de Sabores deve atrair um público diversificado para a Ficafé que, por dois anos, foi realizada de forma digital e, agora, retoma a programação presencial em Jacarezinho.

“A Feira de Sabores vem para somar, divulgar as IGs [Indicações Geográficas] do norte pioneiro, e mostrar a importância da diversificação da produção”, avalia.

Leia também essa matéria correlata: https://www.npdiario.com.br/sub-capa/ficafe-tem-produtos-diferenciados-do-agronegocio-do-np/