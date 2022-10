Usina realiza ação de controle de plantas no rio Paranapanema

Rebaixamento do reservatório é feito todos anos para facilitar exposição e retirada de macrófitas. Ação deve durar 25 dias

A CTG Brasil, uma das líderes em geração de energia limpa no País, iniciou nesta segunda-feira ( dia 17) o rebaixamento do reservatório da Usina Hidrelétrica Salto Grande, no rio Paranapanema. A ação, que tem por objetivo auxiliar no controle de plantas aquáticas, se estende até o dia 10 de novembro. Nesse período, o nível do reservatório da usina será rebaixado para a faixa de operação entre 382,50 e 382,80 metros – a faixa de operação normal do reservatório é entre 383,80 e 384,67 metros.

Com a redução do nível, as plantas aquáticas, também chamadas de macrófitas, ficam expostas na região, secam e se desidratam, o que facilita sua coleta e remoção. O procedimento é feito em conformidade com órgãos como o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), a Marinha do Brasil e a Prefeitura Municipal de Salto Grande. A ação também é autorizada pelo Instituto Nacional do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

As plantas aquáticas que secarem durante o rebaixamento, na área em frente aos ranchos, serão retiradas pela CTG Brasil; e as plantas aquáticas na região das prainhas e demais áreas públicas serão retiradas pela Prefeitura de Salto Grande.

O controle preventivo é realizado todos os anos, sempre no período que antecede o brotamento de novas plantas. “O objetivo, além de garantir o pleno funcionamento da usina e manter um certo controle na proliferação de plantas aquáticas, é também manter o reservatório em boas condições de uso para a comunidade”, diz Marcio Peres, diretor de Gestão de Ativos de Geração da CTG Brasil.

Ele explica que o controle das plantas diminui o risco, por exemplo, de uma perda momentânea de potência das turbinas, garantindo a disponibilidade de energia. Já a contribuição para o meio ambiente e para os usos múltiplos do reservatório se deve ao fato de que, “com a redução das plantas, a tendência é ampliar o fluxo de água nos braços do reservatório e aumentar o oxigênio no período noturno, favorecendo as populações de peixes.”