Tomazina investe forte na Agropecuária

É prioridade junto com educação, saúde e turismo no município

O deputado Alexandre Curi(PSB) esteve na manhã desta quinta-feira, dia cinco, em Tomazina. Ao lado do chefe do executivo percorreu algumas obras, manteve reuniões com lideranças, entre outras atividades.

A APPROCEM (Associação dos Produtores e Produtoras de Cafés Especiais de Matão), zona rural de Tomazina, foi beneficiada com investimento de R$ 380 mil através do Programa Coopera Paraná.

Os integrantes receberam:

– 3 secadores de café;

– 2 lavadores/separadores de café;

– 3 descascadores de café;

– 1 classificador metálico;

– 1 mesa de simétrica;

– 1 compressor profissional;.

– 1 carreta agrícola basculante 7 tonelada e

– 1 roçadeira ecológica.

O prefeito Flávio Zanrosso agradeceu o governador Carlos Massa Ratinho, o deputado Curi, ao vice-prefeito, Rodrigo Faria, ao IDR(Instituto de Desenvolvimento Rural), Alfredo Alemão, Seab(Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento), por meio do Secretário Norberto Ortigara e Fernando Emmanuel , Chefe do Núcleo Regional, ao secretário de Agricultura local, Wesley João Marques; Pricila Prado, Chefe da Divisão Agrícola e ao vereador Célio Prado.

O Programa de Apoio ao Cooperativismo da Agricultura Familiar do Paraná (Coopera Paraná) é uma ação governamental com o objetivo de fortalecer as organizações cooperativas como instrumentos para melhorar a competitividade e a renda dos agricultores familiares.

Oferece ações integradas entre setores público e privado, por meio de acompanhamento e assessoramento às cooperativas em aspectos administrativos, financeiros, de comercialização e acesso a mercados; qualificação de dirigentes, técnicos e colaboradores da área administrativa; e implantação de políticas de apoio financeiro para investimentos sócio-produtivos, que garantam condições de sustentabilidade para as organizações.