TCE alerta prefeitos sobre golpes

Prefeitura de Jaboti registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná alerta seus jurisdicionados de que golpistas estão utilizando os nomes do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal para desviar dinheiro de contas de prefeituras e câmaras municipais. Segundo relatos que chegaram à Diretoria-Geral do TCE-PR, pessoas telefonam para órgãos públicos se passando por funcionários dos bancos estatais, informando a suposta necessidade de baixar arquivos para atualizar os sistemas informatizados. Quando isso é feito, a quadrilha obtém acesso às contas desses entes públicos e consegue desviar valores ali depositados.

A Prefeitura de Jaboti (Norte Pioneiro) registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil relatando ter sido alvo de ataque cibernético nos dias 13 e 14 de abril. Segundo a notícia crime, foram retirados R$ 645.227,21 de contas mantidas pelo município na Caixa, volume equivalente a 40% das receitas totais do mês de março.

Enquanto busca reaver o valor desviado, o prefeito de Jaboti, Regis Wiliam Siqueira Rodrigues, editou o Decreto nº 26/2021, declarando Estado de Emergência Financeira no município por 15 dias. Nesse período, ficará suspensa a emissão de empenhos para o pagamento de fornecedores, exceto de despesas consideradas essenciais pela administração.

Outra prefeitura alvo dos golpistas foi a de Corumbataí do Sul (Região Central do Estado). Neste caso, o golpe não se consumou porque o tesoureiro desconfiou da abordagem e se recusou a instalar os arquivos indicados pelos criminosos.