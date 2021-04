Tarifa pelo menor preço é unânime, diz Roma

“Isso não tem nenhum fundamento técnico, está previsto como um incentivo, ou seja, é uma espécie de prêmio, que se a concessionária cumprir com aquilo que é uma obrigação prevista no contrato”. Romanelli disse ainda que a Assembleia Legislativa já tem uma posição majoritária de não autorizar a cessão das rodovias estaduais – um terço dos 3.327 quilômetros que podem ser pedagiados – caso o governo federal não atenda a proposta paranaense. “São 1.163 km de rodovias estaduais. Se não houver concordância com o critério exclusivamente pelo menor preço de tarifa, sem limite de desconto, as rodovias estaduais não serão delegadas para exploração da União, o que vai inviabilizar os lotes que o governo federal pretende fazer no Paraná”.

Mesmo propósito – “Nós queremos a licitação limpa, ampla, licitação correta, com lances: quem oferecer o menor preço de tarifa é que leva a concessão. Nós não queremos é novamente ficar com aquele contrato que querem fazer de 30 anos com um modelo ruim de pedágio, com um pedágio caro, a mais do que devia ser. Nós queremos uma tarifa justa de pedágio no Paraná”, completa. Romanelli diz ainda ter certeza da vitória da proposta paranaense.

“Está toda a sociedade unida no mesmo propósito, no mesmo sentido. Eu sempre tenho dito: a Frente Parlamentar do Pedágio não é de esquerda, não é de direita, não é não é governista e não é de oposição, ela é do interesse público e por isso que todos se unem na defesa da mesma causa”.