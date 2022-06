Superintendência da Cohapar/Prefeitura de Ibaiti vistoriam obras

São 50 unidades habitacionais do Programa de Oferta Pública de Recursos

O prefeito Dr. Antonely Carvalho, o procurador geral do Município, Juventino Antônio de Moura Santana, o secretário de Obras, Viação e Serviços Urbanos, o engenheiro civil Antônio Vicenzi, o engenheiro Carlos Alberto Maia Tabalipa e o arquiteto William de Assis Guimarães Junior receberam, recentemente, a Superintendência de Obras da Companhia de Habitação do Paraná.

O grupo vistoriou a obra de 50 unidades habitacionais do Programa de Oferta Pública de Recursos – SUB 50 (que estão paralisadas devido a impasses do agente financeiro Cobansa com o Governo Federal) e ainda das obras de infraestrutura que estão sendo realizadas pela Construtora Tercasa com recursos de Emenda Parlamentar, que hoje estão com 60% de execução.

Estiveram presentes na visita técnica também o geólogo Fábio Ortigara, superintendente de Obras da Cohapar e o chefe regional Lúcio Henrique Bonacin e o engenheiro civil da Cohapar Marcos Tozetto.

Segundo o prefeito, a área onde as casas SUB 50 estão sendo construídas em Ibaiti está sendo beneficiada com pavimentação das ruas do entorno do empreendimento, para melhorar a infraestrutura da região. “Essas obras vão permitir que os futuros moradores, além da casa própria, tenham uma condição de vida mais digna, em um bairro com estrutura de qualidade para atendê-los”, comentou o chefe do executivo.

De acordo com Fábio Ortigara, durante esta semana, estão sendo vistoriadas 1088 casas em 10 municípios paranaenses. As visitas técnicas têm o objetivo de verificar o andamento das obras, vistoriar instalações, uso e suprimento de EPI’s, bebedouros, marmiteiros, gerenciamento de resíduos seguindo as normas de proteção ambiental e orientação aos responsáveis locais quando encontradas questões a serem resolvidas, bem como na assistência aos trabalhadores e às famílias que serão contempladas com as moradias.

Serviu também para verificar a situação com as medidas de segurança no combate e prevenção à pandemia e com relação à segurança dos colaboradores, tanto quanto ao uso de EPIs e álcool gel e o descarte de resíduos da construção civil de maneira correta.

O programa Casa Fácil Urbano atualmente está presente em 37 municípios com 1701 moradias sendo construídas somando um investimento total de R$ 150 milhões.