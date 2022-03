V H I EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, torna público que recebeu do IAT, a Licença Prévia, para fins de Projeto de Parcelamento de Solo Urbano-Jardim Itália, com área total de 23.574,76m2, matrícula nº 21.290 (L.P. sob nº 264215), a ser implantada na Rua Dr. Caldas esquina com a Rua Projetada D – atual Rua Sebastião Corrêia Sobrinho, bairros próximos: Aeroporto e Novo Aeroporto em Jacarezinho.