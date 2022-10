Substituição por LED começa pelo bairro Aeroporto

Toda área urbana terá sistema de iluminação pública mudado

A substituição da iluminação da área urbana de Jacarezinho por lâmpadas LED começará pelo bairro Aeroporto e posteriormente será estendida a todos os bairros do Município. Os serviços estão previstos para serem iniciados no começo do mês de outubro.

Depois de duas licitações a Prefeitura Municipal de Jacarezinho contratou a empresa VRS Serviços, pelo valor total de R$ 4,967 milhões. Além do fornecimento das lâmpadas, a empresa será a responsável pela substituição.

Com a implantação das lâmpadas LED, o prefeito Marcelo Palhares (PSD) estima que haverá uma economia de aproximadamente 60% nas faturas de energia elétrica do Município, suficiente para o pagamento da operação de crédito efetuada junto à Caixa Econômica Federal – cerca de R$ 4,7 milhões. Depois que o financiamento estiver pago, a economia será repassada ao Município.

Além da redução no consumo, haverá também uma diminuição nos custos de manutenção do sistema de iluminação da cidade, já que esse tipo de lâmpada tem durabilidade maior. Outra vantagem é que cada luminária é ligada individualmente na rede elétrica, o que impede que um quarteirão apague inteiramente como ocorre muitas vezes. “A modernização e consequente melhoria do sistema de iluminação é um compromisso assumido em campanha e estamos cumprindo”, enfatiza o Prefeito.

Os serviços de iluminação pública estão a cargo da Secretaria Municipal de Conservação Urbana, cujo titular é o secretário Fabiano Possetti Neia. “Vamos começar as trocas da iluminação pelos bairros onde os braços de suporte já são do tamanho adequado (1,6 m e 3,0 m). Enquanto isso providenciaremos a troca dos braços em tamanho inferior”, esclarece Fabiano. Além do Bairro Aeroporto, Vila Leão, Jardim Cristo Rei e Centro são outras regiões que já podem ser atendidas.

Estão sendo licitados, ainda, serviços de implantação de postes e luminárias em LED na Rua Marginal da BR-153, próximo à JBS, melhorias na iluminação e superpostes nas Praças Rui Barbosa, Jardim São Luiz, Benedito Moreira (Vila São Pedro) e no trevo da Vila Rosa com a BR-153.

Serviço

Reparos e substituições de lâmpadas queimadas podem ser solicitados via telefone (0800-6001428), WhatsApp (41- 99225-8579) ou diretamente no site da empresa contratada, a Tecnoluz:

https://tecnoluzengenharia.com.br/manutencao-da-ip

Na língua portuguesa, a palavra LED significa diodo emissor de luz. Trata-se de um componente eletrônico capaz de emitir luz visível transformando energia elétrica em energia luminosa. Esse processo é chamado de eletroluminescência.

O primeiro LED foi criado em 1963 pelo engenheiro e inventor Nick Holonyak e era capaz de emitir apenas a cor vermelha. Com o passar dos anos e com o desenvolvimento da tecnologia, novas cores de LED foram desenvolvidas. Diferentemente do laser, o LED não emite luz monocromática, mas sim uma faixa pequena de determinadas cores.

Os LEDs são feitos de materiais semicondutores. Substituindo alguns dos seus átomos por outros em um processo chamado de dopagem, é possível controlar a cor emitida pelo dispositivo. Confira os exemplos a seguir: Esses dispositivos normalmente operam com tensões elétricas entre 1,5 V e 3,3 V. Os LEDs brancos, também conhecidos como RGB (do inglês, red, green e blue) são formados por três LEDs: um vermelho, um verde e um azul.

Atualmente, é comum encontrar televisores que utilizam a tecnologia LED em seus painéis. Essa popularização deve-se a alguns fatores, como:

Baixo consumo de energia elétrica , em relação às lâmpadas convencionais incandescentes e as lâmpadas fluorescentes;

em relação às lâmpadas convencionais incandescentes e as lâmpadas fluorescentes; Alto rendimento , ou seja, baixa dissipação de energia;

, ou seja, baixa dissipação de energia; Essa tecnologia é produzida com materiais semicondutores, como o silício, causando menos impactos na natureza do que as tradicionais lâmpadas de mercúrio;

na natureza do que as tradicionais lâmpadas de mercúrio; Vida útil mais longa, podendo ultrapassar facilmente 100 mil horas de uso.

Tendo em vista tais qualidades, é possível perceber que optar por lâmpadas de LED pode ser uma escolha interessante para a iluminação pública e residencial, pois elas são capazes de trazer mais economia e menos desgaste ambiental.