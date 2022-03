Siqueira Campos sediará o evento “Mulheres do Café” em maio

Evento em parceria da prefeitura com o IDR

Aconteceu reunião neste fim de semana no gabinete da Prefeitura de Siqueira Campos com representantes do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR), antiga EMATER(Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural).

Cíntia Lopes de Souza, coordenadora regional do IDR, apresentou o evento, esclarecendo que será de organização do próprio órgão do estado, com apoio do executivo local e do Departamento de Agricultura.

A previsão é o dia quatro de maio, e será fechado ao público devido a Covid-19. Durante o evento serão realizadas palestras motivacionais, sorteio de brindes aos convidados e apresentação dos grupos ‘Mulheres no Café’. O último evento havia sido em Jaboti, em 2019, e Siqueira Campos havia sido escolhida como sede do evento de 2020, mas a pandemia fez com que o evento fosse cancelado.

Participaram da reunião o prefeito Luiz Henrique Germano, vice Paulo C. Leite dos Santos, o diretor de Agricultura, Wagner Sabino, Otávio Oliveira da Luz, Osvaldo Martins Rodrigues (de Santo Antônio da Platina), Natal Sebastião, Yuri Oliveira, Simone Medina, Lúcia Azevedo e Lidinei Batista Alves de Souza.