Siqueira Campos paga 13º salário nesta sexta feira

E injeta no comércio local aproximadamente 1 milhão de reais

O prefeito de Siqueira Campos Luiz Henrique Germano (PSD) anunciou que o departamento financeiro da prefeitura vai pagar 50% do 13º salário do funcionalismo público nesta sexta feira, dia 18.

A segunda parcela deduzida os encargos será paga em dezembro. Segundo o chefe do executivo, a antecipação vai injetar no comércio local aproximadamente 1 milhão de reais, “primeiro esse dinheiro vem em boa hora para o funcionalismo, que poderá usá-lo da melhor forma possível, entre elas as tradicionais compras e com isso o comércio vai receber uma injeção na economia, pois sabemos que a nossa comunidade, em torno de 95% compra no comércio local”, afirma(Agência Criativa/David Batista).