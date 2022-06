Siqueira: aeroporto terá sala de espera e balizamento noturno

Investimento de R$ 2,3 milhões do Governo do Estado

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) anunciou nesta terça-feira (21) o investimento de R$ 2,3 milhões para o aeroporto de Siqueira Campos. Os recursos do Governo do Estado serão utilizados no balizamento noturno e na construção de uma sala de espera no aeródromo.

Também participou da assinatura do convênio o deputado federal, Sandro Alex (PSD), com o qual faz “dobrada” nestas eleições.

REGIONAL – Romanelli disse que a conquista dos recursos é resultado de anos de trabalho e que os investimentos vão preparar o aeroporto de Siqueira Campos para atender os moradores de todo o Norte Pioneiro. “Mais um passo para o aeroporto se tornar regional para Norte e Norte Pioneiro”.

O balizamento noturno é essencial para que os pilotos realizem com segurança operações de pousos e decolagens à noite. “Além de atender o setor produtivo e ajudar na dinamização da economia do Norte Pioneiro, o balizamento permitirá o funcionamento do transporte aeromédico 24 horas por dia”, explicou o Primeiro secretário da Alep.

O convênio foi assinado entre o prefeito de Siqueira Campos, Luiz Henrique Germano, e o secretário da Infraestrutura e Logística, Fernando Furiatti. Presentes também o secretário municipal da administração, Luiz Carlos Santos e o assessor do deputado Mauro Moraes, Luiz Gustavo.