Sicredi/Turma da Mônica Jovem reforçam Educação Financeira

Parceria entre a instituição financeira cooperativa e a Mauricio de Sousa Produções chega a escolas e agências do Sicredi reforçando ações da Semana Nacional da Educação Financeira

Para informar os jovens com dicas sobre planejamento financeiro, controle dos gastos e a importância do hábito de poupar e investir, o Sicredi lança nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro as três primeiras edições das revistas em quadrinhos da Turma da Mônica Jovem com temática de educação financeira. A iniciativa, que integra a parceria da instituição financeira cooperativa com a Mauricio de Sousa Produções, já resultou em seis edições de gibis especiais e desenhos animados da Turma da Mônica sobre o tema.

As revistas em quadrinhos baseadas no conteúdo do Caderno de Educação Financeira e Gestão de Finanças Pessoais do Banco Central do Brasil são gratuitas e ficam disponíveis nas agências do Sicredi nos três estados. O material também será utilizado em oficinas de educação financeira realizadas pela cooperativas filiadas à Central Sicredi PR/SP/RJ com adolescentes e jovens.

Mauricio de Sousa ressalta a importância de tratar temas importantes com uma linguagem voltada para as novas gerações. “Em minha juventude, se tivesse essas informações, me ajudaria muito no início de minha vida profissional. Nestas revistas são passadas dicas importantes por meio dos personagens, que já fazem parte do universo jovem, na linguagem leve e eficaz dos quadrinhos”, aponta.

No estado do Paraná, o Sicredi firmou um acordo com a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (SEED-PR), para a distribuição gratuita de 1,3 milhão de gibis da Turma da Mônica Jovem. Essa distribuição será realizada para todos os estudantes do ensino médio da rede pública estadual de ensino, por meio das agências do Sicredi.

Segundo o Secretário de Educação, Renato Feder, os exemplares contribuirão para que os estudantes aprimorem, por meio da leitura, ainda mais seus conhecimentos e conceitos sobre educação financeira. O trabalho com este componente curricular no estado do Paraná, tem como objetivo ajudar os jovens e adolescentes a se relacionarem de forma saudável com os recursos financeiros, melhorando suas expectativas presentes e futuras.

Para o presidente da Central Sicredi PR/SP/RJ, Manfred Dasenbrock, iniciativas como essa são importantes para que novos hábitos sejam consolidados visando uma vida financeira mais saudável. “Desde as primeiras edições do gibis da turma da Mônica para as crianças, acreditamos na importância de levar conhecimento sobre educação financeira com uma linguagem fácil e acessível. Agora, com os jovens, queremos transmitir conceitos importantes, especialmente nesta fase em que começam a lidar mais diretamente com o dinheiro. Esse conhecimento ajuda na promoção do crescimento econômico e no desenvolvimento de uma sociedade mais próspera”, analisa.

O lançamento das revistas em quadrinhos integra as ações da instituição financeira cooperativa durante a Semana Nacional de Educação Financeira (Semana ENEF), entre os dias 8 e 14 de novembro. No período, também estão programadas atividades como oficinas de educação financeira realizadas pelas cooperativas e ações voltadas para públicos de todas as idades.

“O sucesso de nossas iniciativas está conectado com a dedicação de colaboradores voluntários que atuam transmitindo conhecimento que ajuda a impactar positivamente as comunidades onde atuamos”, finaliza Dasenbrock.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 5 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 25 estados* e no Distrito Federal, com mais de 2.000 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br)

*Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.